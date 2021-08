Calciomercato Juventus, rilancio Real | Summit Ronaldo-Psg: ecco l’esito

Calciomercato Juventus, il Real ritorna alla carica per Mbappè, presentando un’offerta da 180 milioni di euro.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere, e potrebbe essere correlato a quanto sta succedendo al Paris Saint Germain, “costretto” a far fronte all’offensiva del Real Madrid per Mbappé: secondo quanto rivelato da “El Chiringuito“, i Blancos hanno ritoccato al rialzo l’ultima offerta da 160 milioni di euro, mettendo sul piatto 170 milioni di euro più dieci di bonus per l’ex attaccante del Monaco, individuato come il rinforzo ideale con il quale aprire un nuovo ciclo.

