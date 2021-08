Calciomercato Juventus, colpo di scena Ronaldo | Ribaltone Mendes: è a Parigi

Calciomercato Juventus, possibile colpo di scena nella telenovela Ronaldo: Jorge Mendes è a Parigi. Le ultimissime.

Dopo aver memorizzato la richiesta della Juventus, che non intende cedere Cristiano Ronaldo gratis, Jorge Mendes è volato a Parigi, molto probabilmente per ascoltare la proposta del Paris Saint Germain, che potrebbe vedersi privo di Kylian Mbappé a stretto giro di posta, se dovesse essere confermato l’assalto del Real Madrid per Kylian Mbappè. A riferirlo è “Gazzetta.it” e Romeo Agresti. Difficile fare previsioni, la partita è ancora aperta: la richiesta della Juve è chiara. Ronaldo non andrà via, e meno che non arrivi una proposta da 30 milioni di euro, soldi che ora come ora il City non è intenzionato a sborsare. Si era ventilata l’ipotesi relativa ad un inserimento di qualche contropartita, ma la scelta dei bianconeri è ricaduta su Gabriel Jesus, che Guardiola preferirebbe non cedere.

Ecco perché il Psg potrebbe ritornare prepotentemente in corsa; al momento non si segnalano offerte concrete neanche dai parigini, ma la situazione è in evoluzione, pronta a cambiare da un momento all’altro.