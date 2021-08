Calciomercato Juventus, Allegri sogna il bomber | C’è una novità

Calciomercato Juventus, Allegri sogna un colpo sicuro per l’attacco ma bisognerà considerare la spesa economica.

Calciomercato Juventus, Allegri ha in mente un unico bomber per l’attacco. Dopo l’ormai certificato addio di Cristiano Ronaldo, la squadra bianconera lavora al suo possibile sostituto. Tanti profili sondati ma il limite di spesa economica dovrà, comunque, tenere in considerazione il bilancio. Il primo desiderio di Allegri sarebbe il giovane Vlahovic della Fiorentina. Il classe 2000 è un giocatore che si è messo decisamente in luce nella scorsa stagione e che potrebbe garantire un percorso di crescita decisamente importane in bianconero. Ma stando alle ultime indiscrezioni la Fiorentina non intende cedere assolutamente il proprio assistito, soprattutto ad un prezzo di favore come spera la Juventus. Una trattativa che è, dunque, destinata a non compiersi. La Vecchia Signora è però al lavoro su altri profili: piace sempre Icardi e si valuta il ritorno di Moise Kean. Dall’estero interessano sempre le due piste Lacazatte e Aubameyang, che verrebbero prese in considerazione solo in caso di fallita trattativa con Icardi.

