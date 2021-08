Il calciomercato Juventus vivrà un’impennata nei giorni conclusivi della sessione. L’addio di Cristiano Ronaldo porterà Kean oppure Icardi?

Il dopo fa ancora più male. La Juventus si sente tradita, abbandonata. Poi ragione e se ne fa una ragione. Amen. La pagina è già stata voltata. Il nome forte è Moise Kean, tanto che ieri Raiola era alla Continassa quasi in contemporanea con Mendes. L’italiano ha il vantaggio di essere cresciuto alla Continassa. Il suo sarebbe un ritorno con poche incertezze, ma l’Everton lo quota 40 milioni di euro e non accetta l’idea di un prestito. Anche per Raspadori c’è una situazione simile, visto che il Sassuolo lo ritiene incedibile. E comunque il suo prezzo è superiore ai 40 milioni.

Kean o Icardi alla Juventus?