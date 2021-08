Calciomercato Juventus, scambio Ramsey-Ruben Neves: ecco la svolta

By

Calciomercato Juventus, Ramsey via con lo scambio: arrivata la svolta decisiva alla proposta di Jorge Mendes.

La sortita di Jorge Mendes a Torino, oltre a porre le basi per l’addio di Cristiano Ronaldo, è servito anche per provare ad intavolare qualche altra trattativa. Una di queste è sicuramente il possibile scambio Ramsey-Ruben Neves, proposto dal procuratore di Cr7, che tra l’altro è anche l’agente del centrocampista del Wolverhampton: un affare che avrebbe potuto ingolosire la Juventus, che sta cercando in tutti i modi di piazzare il gallese, i cui 7 milioni di euro annui stanno ingolfando le casse bianconere.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey con lo scambio? Ecco la risposta

Come rivelato da “Il Corriere di Torino”, però, l’ex Arsenal ha declinato l’offerta, stoppando sul nascere un’eventuale trattativa. La mezzala, attualmente infortunato, intende giocarsi le sue chances con Allegri, che nelle prime apparizioni stagionali gli ha affidato le chiavi della mediana, in assenza di registi puri. Ricordiamo che la mancata partenza di Ramsey ha bloccato anche l’eventuale approdo di Miralem Pjanic, che però potrebbe ritornare in auge nelle ultimissime ore di mercato, complice l’addio di Ronaldo, che ha liberato spazio salariale.