Calciomercato Juventus, un poker di nomi per il post Ronaldo

Si preannunciano davvero ore di fuoco per il calciomercato di una Juventus che a pochi giorni dal gong cerca il sostituto di Ronaldo.

La partenza del calciatore portoghese, del quale ormai si stava parlando da mesi, adesso potrebbe davvero concretizzarsi. Cristiano Ronaldo è vicino al City di Guardiola e l’affare potrebbe andare in porto, anche se i bianconeri per cedere il loro campione pretendono una somma non inferiore almeno ai 25 milioni di euro. Certo potrebbe anche esserci uno scambio all’orizzonte, con Gabriel Jesus e Sterling pedine interessate. Di questa possibile operazione però si sta parlando poco, per adesso sembrano altre le piste per la dirigenza bianconera.

