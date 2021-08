Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: ecco le cifre | Annuncio su Pogba

Manchester United will pay €15m with €8m in add-ons as fee to Juventus for Cristiano Ronaldo. Gonna be around €20m guaranteed to Juventus as some add-ons are ‘easy’. 🔴 #MUFC

Paul Pogba has NEVER been discussed as part of the negotiation with Juve. He’s staying.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Come riferito da Fabrizio Romano, lo United pagherà Ronaldo 15 milioni di euro più 8 di bonus; di questi, almeno 5 milioni sono facilmente raggiungibili. Ragion per cui, la Juve dovrebbe guadagnare quasi sicuramente almeno 20 milioni di euro. Diverso è il discorso riguardante Paul Pogba, il cui ritorno rappresenta un’ipotesi vagheggiata da molti tifosi bianconeri: il “Polpo” non è stato inserito in nessuna trattativa, e non sarà fungerà da pedina di scambio con Cr7.