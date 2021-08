Juventus, sono cinque i giocatori bianconeri convocati dall’Italia

La Juventus si prepara per la sua prima partita senza Cristiano Ronaldo, domani sera sarà di scena allo Stadium per affrontare l’Empoli.

Dopo la seconda giornata di campionato la serie A effettuerà una sosta per consentire alle nazionali di scendere in campo per affrontare le qualificazioni mondiali. Lungo la strada che porterà a Qatar 2002 l’Italia di Roberto Mancini dovrà disputare tre partite, contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. I campioni d’Europa in carica vogliono continuare a macinare vittorie per arrivare al più presto al traguardo.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo