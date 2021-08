Calciomercato Juventus, erede Ronaldo | Contatti positivi: si chiude

Calciomercato Juventus, erede Ronaldo: contatti positivi. A breve è prevista la chiusura dell’operazione in entrata

Chiusura dell’operazione in entrata davvero vicina: la Juventus avrebbe trovato uno dei possibili eredi di Cristiano Ronaldo. Ovviamente, erede, è una parola troppo grossa per dire che chi va a sostituire il portoghese. Ma senza dubbio, Cherubini, sta per regalare a Massimiliano Allegri uno di quegli elementi che il tecnico livornese ha deciso di lanciare nel corso della sua prima esperienza in bianconero.

Secondo quanto riportato da Romeo Agresti infatti, Moise Kean è davvero a un passo dal ritornare a vestire la maglia bianconera. Dopo l’esperienza al Psg dello scorso anno, il calciatore è tornato all’Everton. Che sin dall’inizio ha dato l’idea di non volerlo trattenere. La Juve, secondo alcuni rumors di mercato, ci aveva anche provato in precedenza ma poi era quasi saltato tutto. Adesso l’addio improvviso di Ronaldo ha fatto riallacciare i colloqui per una trattativa che potrebbe davvero vedere la propria chiusura nello spazio di pochissimo tempo.

LEGGI ANCHE: Juventus, come può cambiare l’attacco senza Cristiano Ronaldo