Capello e Cristiano Ronaldo: «Non credeva più nella Juventus»

Fabio Capello analizza la partenza di Cristiano Ronaldo e cerca di dare una spiegazione a quanto avvenuto alla Juventus negli ultimi giorni.

La partenza di Cristiano Ronaldo ha rappresentato un vero e proprio trauma per i fan bianconeri della Juventus. C’è da capire quale sarà il contraccolpo psicologico in campo della Vecchia Signora, ma Capello ha le idee chiare. «L’addio è sicuramente una storia che ridimensiona la nostra Serie A. È accaduto pure nella Liga con la partenza di Messi. Ecco, a guardarla bene, è l’estate che ha stravolto alcuni equilibri. Hanno cambiato aria i due fuoriclasse che hanno segnato la storia del calcio degli ultimi dieci anni. La Serie A ha perso un altro pezzetto di fascino, ma confido sempre nella spinta del successo all’Europeo e nello spazio per i giovani. Il calcio è in eterno movimento».

