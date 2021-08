Juventus Empoli, l’ira dei tifosi sul web | Anche Allegri nel mirino!

Juventus Empoli, tifosi bianconeri furibondi sui social: ecco le reazioni più esilaranti, anche Allegri nell’occhio del ciclone.

per me oggi osceni tutti, compreso Allegri, e osceno anche Dybala. Per nessuno di questi farei follie e dare 10-12 milioni a Dybala per me è una follia. C’è vita e c’è calcio anche oltre Dybala — roberto grossi (@ninersmessimale) August 28, 2021

Allegri se volvió loco y Chiellini hoy parecía el DT. Llegará tu turno Giorgio.#FinoAllaFine pic.twitter.com/Dsyo8tSVMS — Kristhian García ® (@kristhiangm9) August 28, 2021

#JuveEmpoli riassunto#Allegri è l’uomo giusto

Tranquilli ha 4 (quattro) anni per rimediare

Il problema era #Ronaldo ora vedrai ke giochiamo meglio#Pirlo non sapeva mettere in campo la squadra

Invece di prendere un centrocampista, meno male che ora arriva #Kean

Buon divertimento — IAN SOLO® (@DIABOLIK_7) August 28, 2021

Queste alcune delle reazioni dei tifosi bianconeri, che hanno aspramente criticato la condotta di gara della Juventus, in balia dell’Empoli dopo aver subito il goal di Mancuso. Nel mirino della critica, oltre ai vari McKennie, Morata e Dybala, apparsi letteralmente fuori dalle trame di gioco, è finito anche Max Allegri, reo di aver schierato una formazione titolare rivedibile, e di non essere stato in grado almeno per il momento di dare un’identità ad una squadra priva di quello che fino ad ora era il suo punto di riferimento. Serata triste per la Vecchia Signora, che per la seconda volta in 50 anni non riesce a centrare una vittoria nelle prime due partite di campionato: i fischi dello Stadium sono stati la colonna sonora di una gara scialba, che dovrà inevitabilmente far riflettere.