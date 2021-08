Calciomercato Juventus, blitz per Icardi | Indizio “ufficiale”

Calciomercato Juventus, il blitz per Icardi è servito: l’indizio “ufficiale” è più di un segnale. Assalto all’argentino.

La Juventus ha scelto Icardi, e proverà fino all’ultimo a portare a casa il bomber argentino del Paris Saint Germain, da tempo individuato come il rinforzo ideale da abbinare a Moise Kean per la sostituzione di Cristiano Ronaldo. I contatti con Wanda Nara e il club francese procedono spediti, a maggior ragione dopo l’ostracismo mostrato dai parigini a lasciar partire Kylian Mbappè, destinazione Real Madrid. La Juve spinge per portare a termine il colpo Icardi con la formula del prestito con diritto di riscatto: i transalpini spingerebbero per l’obbligo, ma la sensazione è che ci si possa venire incontro.

Intanto, non è passata inosservata l’assenza di Maurito nella formazione titolare con la quale stasera i vice campioni di Francia uscenti affronteranno il Reims. Coincidenza o prova provata? Saranno queste ultime concitate ore di mercato a rivelarlo.