Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Stipendio pagato a metà

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma improvviso: si lavora per il pagamento del suo stipendio, che potrebbe avvenire in sinergia.

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano“: a volte, però, a farli ritornare è la necessità contingente, che obbliga a sondare determinate opzioni piuttosto che altre. Ne sa qualcosa la Juventus, la cui prestazione tutt’altro che convincente contro l’Empoli ha fatto scattare la spia dell’allarme: ciò che preoccupa è la mancanza di idee, di un filtro degno di nota in mezzo al campo, e di trame di gioco degne di nota. Problema la cui panacea è stata individuata in Miralem Pjanic: non è un caso che proprio in queste ore si segnalino nuovi contatti in tal senso.

Calciomercato Juventus, Pjanic-back: ore decisive