Calciomercato Juventus, le richieste di Allegri | Doppio colpo shock!

Calciomercato Juventus, le richieste di Allegri alla società sono chiare: doppio colpo per provare a ritornare in carreggiata.

La brutta sconfitta in campionato contro l‘Empoli ha fatto scattare più di un allarme in casa bianconera, che sta cercando di metabolizzare la partenza, per certi versi inaspettata, di Cristiano Ronaldo, che ha inevitabilmente cambiato le strategie della Vecchia Signora, che ora si ritrova non solo con un centrocampo da ritoccare, ma anche con un attacco da reinventare. Gli acquisti di Locatelli e Kean ( non ancora ufficiale, ma ormai definito) non possono lenire i germi di una malattia molto più diffusa: la mancanza di un leader tecnico in mezzo al campo, che sabbia dare impulso alla manovra e dettare i ritmi di gioco, e un bomber d’area di rigore, capace di finalizzare la mole di gioco creata.

Calciomercato Juventus, Pjanic più Icardi: Allegri è stato chiaro