Juventus, il calendario di settembre: c’è l’esordio in Champions

La Juventus adesso come tutte le altre squadre vedrà alcuni suoi giocatori viaggiare alle volta delle nazionali per le qualificazioni mondiali.

E’ in arrivo infatti una sosta in serie A, visto che ci sono in calendario diverse partite che mettono in palio punti preziosi nella corsa a Qatar 2022. Di sicuro una sosta che arriva al momento giusto per Allegri. Le due prime gare non hanno dato i frutti sperati: un solo punto conquistato e la consapevolezza di dover già rincorrere le altre squadre in lizza per lo scudetto. Si tornerà in campo a settmbre, mese che vedrà anche il debutto europeo della Juventus.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri