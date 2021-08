Calciomercato Juventus, annuncio Rai | Sorpresa da Manchester

Stiamo per entrare nelle ultime ore del calciomercato della Juventus e potrebbero esserci ancora delle novità per l’organico di Max Allegri.

Una volta ceduto Cristiano Ronaldo, adesso il tecnico a quanto pare attende ancora rinforzi. Arriverà Kean in attacco, ma a quanto pare la volontà della società sarebbe quella di trovare un nuovo centravanti e anche un centrocampista che possa dare maggiore qualità alla linea mediana. Specie per quanto riguarda questo ruolo continua a rimanere calda la pista Pjanic, anche se non si escludono nomi a sorpresa.

Calciomercato Juventus, novità in arrivo per l’attacco da Manchester?

Per quanto riguarda invece l’attacco, il giornalista Rai Paolo Paganini ha parlato proprio dei possibili movimenti in casa bianconera in queste ultime ore di trattative. “Juventus in pressing su Icardi, c’è un’accelerata per Pjanic, ma dal Principato mi dicono di stare attenti a quello che può venire fuori da Manchester soprattutto per l’attacco” ha scritto su Twitter. Non ci sono altre indiscrezioni a riguardo,ma si possono fare delle ipotesi. Il City non sembra volersi privare di Gabriel Jesus, uno degli obiettivi bianconeri. Mentre sponda United, dove è approdato Ronaldo e quindi ci sarà qualcuno in partenza, non è da escludere che questo “qualcuno” possa essere il 26enne Martial.