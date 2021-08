Calciomercato Juventus, un’offerta davvero irrinunciabile nei confronti dell’attaccante che adesso potrebbe cambiare i piani.

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa nella trattativa che porterebbe il bomber argentino in bianconero. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il Real Madrid farebbe davvero sul serio per MbappĂ©. I merengues avrebbe messo a disposizione una cifra di 170 milioni piĂą 30 di bonus per assicurarsi il fuoriclasse francese ma il Psg avrebbe giĂ rifiutato l’offerta. Assalto frontale che a questo punto potrebbe stravolgere, del tutto, l’operazione Icardi – Juventus in entrata.

Calciomercato Juventus, cambia tutto per Icardi | Delegazione a Parigi

Nel caso di trattativa fallita da parte del Real Madrid nei confronti del Psg la questione si potrebbe fare assai vantaggiosa per i bianconeri che a questo punto penserebbero in positivo per l’arrivo di Icardi

Di conseguenza la trattativa per l’argentino potrebbe sbloccarci, data la permanenza, a questo punto, di Mbappe ancora al Psg. Il futuro d Icardi è infatti legato a quella di Mbappè. Ora i bianconeri possono nuovamente sognare, con una delegazione della Vecchia Signora che, secondo quanto riferito da Luca Momblano nel corso della diretta Twitch su Juventibus, sarebbe sbarcata in questi istanti a Parigi.