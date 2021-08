Calciomercato Juventus, colpo dal Psv | Chiusura imminente

Calciomercato Juventus, il colpo dal Psv è sempre più vicino: la chiusura è sempre più vicina. La linea baby continua.

Come anticipato da Alfredo Pedullà nella giornata di ieri, la Juventus è pronta a mettere le mani su Mohamed Ihattaren, diciannovenne centrocampista offensiva in forza al Psv, il cui contratto con il club olandese sarebbe scaduto il prossimo anno. L’affare è praticamente delineato, con la fumata bianca che dovrebbe avvenire nelle prossime ore: l’accelerata decisiva negli ultimi giorni, in un’operazione nella quale ha ricoperto un ruolo determinante Mino Raiola, che con i bianconeri ha da poco concluso l’affare Kean.

Ihatteren, però sarà solo di passaggio in bianconero. Come confermato da Romeo Agresti, il giovane sarà immediatamente girato in prestito alla Sampdoria, con D’Aversa che potrà dunque contare sulla fantasia e sui guizzi di quello che ormai può essere definito un ex calciatore del Psv.