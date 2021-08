Calciomercato Juventus, addio a sorpresa | L’Atalanta fiuta il colpaccio

Calciomercato Roma, l’addio a sorpresa se confermato, avrebbe del clamoroso: l’Atalanta fiuta il grande colpo.

Le trame del mercato sanno essere davvero imprevedibili, a maggior ragione se c’è da sistemare bilanci dissanguati dalle note vicende sanitarie. Ne sa qualcosa la Juventus che, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, non ha ancora dato in maniera convinta l’assalto ad un bomber di razza, che sia in grado di sostituire al meglio il cinque volte Pallone d’oro. E non è escluso che da qui fino al termine della sessione estiva di calciomercato non possano esserci altri addii improvvisi, che servirebbero a rimpinguare le casse del club. Il primo nome sulla lista del partenti è quello di Weston McKennie, per il quale il Tottenham ha effettuato qualche sondaggio, ma scontrandosi contro il muro dei 30 milioni di euro richiesti dai bianconeri per cedere il texano. Ma ci sono novità importanti.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, tutto su Icardi | Ma c’è un rebus

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic | Novità nella formula: i dettagli