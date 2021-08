Calciomercato Juventus, svolta sulla trattativa per il centrocampista Miralem Pjanic. Il bosniaco è uscita dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, ci sarebbero importanti novità sul futuro del centrocampista bosniaco in uscita dal Barcellona. Dopo solo un anno dal suo arrivo in Spagna, Miralem Pjanic è pronto a cambiare aria e vestire una nuova maglia per questa stagione. Come sappiamo il club bianconero è uno dei pretendenti in pole per l’acquisto ma stando alle ultime indiscrezioni riportare anche dal ‘Corriere dello Sport’ Monchi avrebbe fatto leva per spingere il giocatore al Siviglia e non più alla sua ex squadra, la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare definito: va in prestito in B

Calciomercato Juventus, svolta Pjanic | C’è una novità

Stando infatti alle ultime indiscrezioni Monchi avrebbe fatto nuovamente leva per avere il bosniaco proprio al Siviglia, già in passato infatti il giocatore era stato oggetto di desideri. Ora c’è da capire quale sarà, invece, il desiderio della dirigenza bianconera che dopo l’addio di CR7 si è trovata in una evidente situazione di apparenti “crisi” dopo solo un punto in due partite.