Calciomercato Juventus, irrompe il Siviglia | La decisione di Pjanic

Calciomercato Juventus, irruzione del Siviglia: Pjanic ha preso la sua decisione. Ore frenetiche per Cherubini: la svolta.

Dilemma Juventus. Il k.o contro l’Empoli ha evidenziato soprattutto la mancanza di un centrocampo che sia in grado di fare filtro e dare impulso alla manovra. Problematica che pesa come una spada di Damocle da molte stagioni, ulteriormente acuito dagli esperimenti tattici di Allegri, che hanno contribuito a rendere ancora più confusionario una mediana che di ordine e geometrie proprio non ha. Ecco perché Cherubini ha riallacciato i contatti con il Barcellona per Miralem Pjanic: è lui il primo nome sulla lista dei bianconeri, prima ancora di Witsel, ieri confermato a parole dal Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus, anche il Siviglia punta Pjanic: la decisione del bosniaco

Se dipendesse da lui, Pjanic sarebbe già un nuovo giocatore della Juventus. Ma i bianconeri non hanno ancora affondato il colpo, dal momento che bisogna sbrogliare la matassa relativa all’ingaggio del bosniaco, per il pagamento del quale il Barça è disposto a contribuire. La soluzione con i catalani, con la formula del prestito, è già stata trovata; manca l’accordo definitivo con il centrocampista, che Allegri avrebbe espressamente richiesto. Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, nelle ultime ore anche il Siviglia avrebbe effettuato alcuni sondaggi per Pjanic, ma la decisone dell’ex Juve è stata inamovibile: desidera ritornare in bianconero.