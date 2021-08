Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Va in prestito

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto per il prestito del difensore. Andrà a giocare fuori dall’Italia.

La #Juventus ha definito il prestito di #Wesley al #Sion // Done deal: Wesley joins Sion on loan ✅🇨🇭@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 30, 2021

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto per il prestito del giovane difensore brasiliano Wesley. Stando infatti alle ultime novità di mercato, il terzino brasiliano andrà a giocare in Svizzera: al Sion. Una nuova avventura per il brasiliano che già in bianconero ha disputato tutta la preparazione nell’under 23. Il terzino destro è pronto ad affrontare una nuova avventura in prestito in un campionato in continua crescita come quello svizzero.