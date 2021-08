#Under23, Filippo Delli Carri in prestito alla @OfficialUSS1919

In bocca al lupo! 💪

➡ https://t.co/ZWzEYIgafe pic.twitter.com/Q0fO6DDeBS

— JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 31, 2021

Calciomercato Juventus, alla fine è ufficiale, Filippo Delli Carri andrà in prestito alla Salernitana. La squadra campana neopromossa è di proprietà di Lotito e intende insediarsi nel nuovo campionato con una squadra più competitiva possibile.

Calciomercato Juventus, ufficiale l’addio | Lotito ha deciso

Difensore classe 1999, come De Ligt, Delli Carri andrà in prestito alla Salernitana per crescere e avere più minuti possibili nelle gambe. Lotito ha chiuso l’operazione confermando l’acquisto tramite il prestito di un giovane davvero promettente.

Delli Carri faceva parte della squadra Under 23 bianconera e adesso avrà più spazio permettersi in mostra con la squadra di Lotito che è riuscita a guadagnarsi la promozione in Serie A e le volontà sono quelle di rimanerci anche nella prossima stagione. Delli Carri non è mai stato convocato in prima squadra ma dopo il prestito vuole tornare in bianconero cercando di guadagnasi un posto proprio alla corte di Allegri.