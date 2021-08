Calciomercato Juventus, giallo Cavani | Ribaltone e smentita

Calciomercato Juventus, giallo sul futuro di Edison Cavani, attaccante uruguiano del Manchester United. Ci sono novità.

Barcelona are in ‘advanced’ negotiations with Edinson Cavani ahead of a late deal to sign him from Manchester United, reports @gerardromero 😳 pic.twitter.com/tImry01pd0

— B/R Football (@brfootball) August 31, 2021