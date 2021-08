By

Calciomercato Juventus, il centrocampista se ne va in prestito secco in Serie B. Tutto fatto per il suo arrivo.

Calciomercato Juventus, il giocatore andrà via in prestito secco. L’ annuncia anche il giornalista ‘Di Marzio’. Giocatore che era già stato considerato molto interessante dall’allenatore Massimiliano Allegri ma che alla fine andrà a crescere alla Cremonese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, parte in prestito | Corsa a tre

Calciomercato Juventus, è fatta per il mediano | Se ne va in prestito

Già la scorsa stagione il centrocampista ha avuto modo di mettersi in mostra per le sue già notevoli doti, adesso sarà a disposizione del Cremonese e pronto per scoppiare definitivamente.