Calciomercato Juventus, UFFICIALE Ihattaren | L’annuncio del club

Calciomercato Juventus, arriva l’ufficialità di Ihattaren: ecco l’annuncio del club bianconero che suggella l’affare.

Mancava solo l’ufficialità che è arrivata puntuale, come un orologio svizzero, nel primo pomeriggio: Mohamed Ihattaren è un nuovo calciatore della Juventus, e ha da poco firmato un contratto quadriennale fino al 2025. L’ex Psv, però, questa stagione non militerà nella fila bianconere, in quanto approderà in prestito secco alla Sampdoria. Ecco il comunicato della Juve: “Classe 2002, 19 anni compiuti da poco (lo scorso 12 febbraio), Mohamed Amine Ihattaren è un centrocampista di classe e talento innati. La Juventus ufficializza la sua acquisizione dal PSV Eindhoven, squadra in cui ha militato finora anche nel settore giovanile. Per lui un contratto con scadenza 2025.

Si diceva, Ihattaren nasce e cresce nel vivaio del PSV. Originario di Utrecht, sempre in Olanda, inizia la trafila delle giovanili dal 2010 nella squadra biancorossa, con cui esordisce nel calcio professionistico nel 2018. Sono 74, da allora, le presenze con il team di Eindhoven in totale, con 10 gol segnati.