Calciomercato Juventus, summit a pranzo | Nel menù c’è il nuovo regista

Calciomercato Juventus, all’ora di pranzo è previsto un nuovo summit per il centrocampista. Da limare ancora alcuni dettagli

Un nuovo summit all’ora di pranzo. Quello che, con ragionevole certezza, sarà decisivo per le sorti del centrocampista e della Juventus. E i tifosi della Juve, subito dopo, sperano di prendere un digestivo che possa avere un gusto meno amaro del solito. Allora, facciamo chiarezza: le parti, tutte, vorrebbero che l’operazione andasse a buon fine. Senza se e senza ma. Non è facile, però, riuscire a trovare una soluzione, soprattutto sotto l’aspetto economico, che vada ad accontentare tutti. Poi, ci sono anche le parole di Pjanic: “Non so se si fa” ha detto il centrocampista a un tifoso che lo ha contattato su Instagram. Un segnale, questo, che tutto è ancora in divenire. E intanto il tempo passa…

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ufficiale Kean | Tutte le cifre dell’operazione

Calciomercato Juventus, ultimo assalto a Pjanic

Sarà l’ultimo assalto. Poi di tempo non ce ne sarà più davvero. Da un lato la Juventus, dall’altro il Barcellona. Distante – dal ritiro della sua Nazionale in Francia – ma col cuore vicino, il centrocampista: che ha voglia di tornare. Ha voglia di lasciarsi alle spalle un anno difficilissimo in Spagna per riabbracciare Allegri. Lui il passo lo avrebbe fatto dando l’ok alla riduzione del proprio ingaggio. Quello che manca è l’accordo tra le due società, che solamente dodici mesi dopo si ritrovano davanti per discutere di un calciatore che ha fatto il viaggio inverso. Questo non era nei piani di nessuno. E nessuno vuole perderci in nessun modo. Almeno il Barcellona vuole limitare i danni di una cessione che potrebbe portare a un minusvalenza. Ma di spazio comunque per Pjanic nella squadra di Koeman non ce n’è. E allora, piuttosto che pagare quasi 9 milioni di euro d’ingaggio all’anno, Laporta potrebbe decidere di accontentare il calciatore. Lo sperano i tifosi della Juve. Lo spera Allegri, e anche Pjanic. Diciamo che sarebbero felici tutti. E allora è questo il momento dell’affondo decisivo.