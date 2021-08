Calciomercato Juventus, salta tutto | Non lo vogliono cedere

Calciomercato Juventus, operazione in salita quella dei bianconeri: la società non vuole cedere il proprio calciatore. Decisiva sarà la sua intenzione

La Juventus questa mattina ha ufficializzato la cessione di Cristiano Ronaldo e l’arrivo di Moise Kean. Adesso Cherubini, nell’ultimo giorno di trattative, si dovrà inventare qualcosa per riuscire a regalare a Massimiliano Allegri non solo il centrocampista ma anche un attaccante. E gli obiettivi sono segnati: Pjanic per la linea mediana, Icardi per l’attacco.

Ma non tutto potrebbe andare per il verso giusto. Se per quanto riguarda il centrocampista del Barcellona c’è la volontà da tutte le parti di riuscire a trovare un accordo, per quanto riguarda invece l’attaccante argentino del Psg, la certezza, almeno fino a ieri sera, è che i francesi non abbiano nessuna intenzione di cederlo. Nonostante il Real Madrid si sia tirato fuori dalla corsa a Mbappé.

