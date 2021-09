Calciomercato Juventus, le possibili occasioni tra gli svincolati

Il calciomercato della Juventus si è chiuso senza l’arrivo di altri colpi. Ora si può guardare solo alla lista degli svincolati.

Le trattative sono chiuse dopo il 31 agosto ma le squadre che stanno cercando ancora di rinforzarsi possono farlo andando a pescare tra le “occasioni”, ovvero tra i giocatori che sono rimasti senza contratto e dunque possono essere tesserati in qualsiasi momento. Hanno da poco trovato squadra il difensore ex Bayern Monaco Jerome Boateng, che si è legato al Lione, e anche l’attaccante colombiano Falcao, che giocherà con il Rayo Vallecano.

Calciomercato Juventus, tanti big rimasti senza contratto

La lista dei giocatori rimasti senza contratto però è lunga. Difficilmente la Juventus cercherà di ingaggiare un elemento attualmente svincolato, ma sono comunque opportunità da tenere in considerazione. Ancora in cerca di squadra sono rimasti ad esempio il portiere Romero (ex United) e anche il difensore brasiliano David Luiz, con un passato tra le big d’Europa. Sicuramente fa gola in serie A l’ex Torino Nkoulou. Libero da impegni dopo la rescissione con il Tottenham anche il laterale destro Aurier. A centrocampo Fernando e Wilshere sono nomi importanti, così come lo è quello di Ribery. A quanto pare il francese potrebbe rimanere in serie A (al Verona?). E ancora tra le occasioni da cogliere ci sono Bentaleb, Ben Arfa, Sturridge e il neo svincolato Pastore, che ha da poco lasciato la Roma.