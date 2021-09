Calciomercato Juventus, sfida a due con il Psg | Occhi aperti Cherubini

Calciomercato Juventus, la sfida con il Psg è stata lanciata: si prospetta un vero e proprio duello per mettere le mani sul fuoriclasse.

Uno dei nomi accostati con maggiore frequenza alla Juventus in queste ultime sessioni di calciomercato è Paul Pogba, il cui contratto con il Manchester United scade il prossimo anno: il francese non sembra avere nessuna intenzione di prolungare la sua esperienza all’Old Trafford, ragion per cui la prossima estate sarà monopolizzata dalla decisione del centrocampista transalpino, sul quale la Juve continua a tenere i fari puntati, ma per il quale non ha ancora avanzato alcuna proposta concreta.

Calciomercato Juventus, anche il Psg su Pogba: pronto il blitz?

Ma chiaramente la partenza di Cristiano Ronaldo, che non è stata ancora sostituita, è indizio inequivocabile del cambio di strategia in atto nella società bianconera, che ha deciso di non puntare più su calciatori affermati ultratrentenni e dagli ingaggi da capogiro, ma puntare con decisione su giovani affamati e di prospettiva. Ecco perché la Juve parte decisamente dietro rispetto al Psg, che ha da poco terminato una delle campagne acquisti più faraoniche della storia del calcio, arrivando a dire non ad un’offerta da 200 milioni del Real per Mbappé. Secondo quanto riportato da “il Giornale“, dunque, potrebbe profilarsi un duello tra i parigini e i piemontesi, ma la sensazione è che il Psg parta decisamente avanti nella corsa al calciatore.