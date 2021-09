Calciomercato Juventus, scambio e conguaglio | Il retroscena è servito

Calciomercato Juventus, addio con lo scambio: il retroscena svela alla perfezione ciò che è effettivamente successo.

Sebbene Allegri nelle prime uscite stagionali abbia deciso di reinventare Ramsey come play davanti alla difesa, la Juventus non considera il gallese un punto di riferimento della rosa bianconera, e sarebbe stata disposta a cedere l’ex Arsenal molto volentieri: oltre ai soliti dubbi sulla tenuta fisica, i quasi 7 milioni di euro netti a stagioni che il centrocampista percepisce a Torino pesano e non poco sulle casse della Vecchia Signora. Nell’ambito della trattativa relativa all’addio di Ronaldo, il blitz di Jorge Mendes aveva fatto presagire ad un possibile inserimento di Ruben Neves in una trattativa che avrebbe portato Ramsey al Wolverhampton.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Pjanic: è fatta | C’è l’accordo

Calciomercato Juventus, scambio Ramsey-Neves: ecco la verità

Era trapelata l’indiscrezione secondo la quale Ruben Neves si sarebbe potuto trasferire a Torino in cambio di Ramsey e 15 milioni di euro che i bianconeri avrebbero dovuto versare nelle casse dei Wolves: operazione smentita dal giornalista di “Express & Star” Luke Hatfield, che ha stroncato ogni parvenza di questa trattativa. La volontà di Ramsey è chiara: qualora dovesse ritornare in Premier, la destinazione privilegiata sarebbe l’Arsenal, squadra nella quale è cresciuta sia come uomo, che come professionista.