Juventus, ritorno a sorpresa: sarà collaboratore | Annuncio ufficiale

Juventus, c’è un ritorno a sorpresa: sarà un nuovo collaboratore. L’annuncio ufficiale del club bianconero svela tutto.

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto l’accordo raggiunto per un gradito ritorno: stiamo parlando di Paolo De Ceglie, ex terzino sinistro, tra le altre, della Vecchia Signora e del Siena, che ricoprirà il ruolo di collaboratore dell’attività di base e del progetto Academy. Ecco l’annuncio del club bianconero: “Un gradito ritorno nella famiglia Juventus: quello di Paolo De Ceglie, che entra a far parte dello staff bianconero in qualità di collaboratore della attività di base e del progetto Academy.