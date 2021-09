Juventus, che attacco dagli ultrà bianconeri. Tutte le foto

Clima teso alla Juventus. Mercoledì sera la recinzione dell’Allianz Stadium di Torino ha fatto da sfondo al malcontento manifestato dal gruppo storico ‘Viking’.

Nessun dubbio sul voto da attribuire al mercato della Juventus da parte degli ultrà bianconeri. Un mercato che evidentemente non ha soddisfatto le aspettative, per non parlare dell’avvio del campionato (un punto in due gare). Mercoledì sera la recinzione dell’Allianz Stadium di Torino ha fatto da sfondo al malcontento degli ultra della Juventus, che hanno esposto due striscioni, firmati dal gruppo storico ‘Viking’, di aperta contestazione nei confronti del club. Parole pesantissime che non lasciano spazio ad interpretazione.

LEGGI ANCHE >>> «Kean alla VECCHIA SIGNORA ? Non era la scelta migliore»

Juventus, attacco frontale

I Viking, gruppo milanese ma colonna portante della curva bianconera, non ha usato mezze parole. “Squadra distrutta e uno stadio salotto.. Agnelli e Pairetto disastro perfetto”: questo il contenuto del primo striscione. Il secondo, invece, riguardava nello specifico il tifo organizzato della Juventus. “Ovunque tamburi e striscioni!! All’Allianz burattini e figure da cogli…”. La frase fa riferimento al fatto che all’interno dello Stadium non è presente il tifo organizzato. Il tutto a pochi giorni dal decennale dell’inaugurazione dello stadio, che avvenne l’8 settembre del 2011.