Pjanic e la Juventus, il bosniaco lascia il Barcellona

Pjanic potrebbe lasciare ancora il Barcellona. Per lui c’è una nuova destinazione all’orizzonte. Il bosniaco Pjanic può finire al Besiktas.

Potrebbe essere lontano da Barcellona il futuro di Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato dai media turchi, il Besiktas avrebbe fatto un’offerta per il centrocampista bosniaco ex Juventus. In Turchia ricordiamo che il mercato chiude l’8 settembre. Da alcuni mezzi di informazione turchi si apprende che la trattativa sembra essere praticamente conclusa e che Pjanic dovrebbe arrivare ad Istanbul già in serata.

