Calciomercato Juventus, dalla Spagna preparano l’assalto al bianconero. Ecco le ultime notizie che arrivano. Tifosi preoccupati

Le notizie che arrivano dalla Spagna non lasciano certamente dormire sonni tranquilli ai tifosi della Juventus. Sì, perché secondo alcune indiscrezioni di mercato, potrebbe esserci un altro assalto dopo quello a CR7 che ha portato il portoghese a lasciare il bianconero e accasarsi al Manchester United negli ultimi giorni di mercato. La situazione, ovviamente, è quella relativa a Paulo Dybala, che ancora non ha trovato un accordo per mettere la firma su un contratto che scade il prossimo 30 giugno. E da gennaio, la Joya, avrebbe l’opportunità di parlare con altri club.

Su di lui, secondo quanto riportato da Don Balon, ci sarebbero i migliori club spagnoli: sia il Barcellona che il Real Madrid infatti, che hanno la necessità di intervenire sul mercato per migliorare la propria rosa, avrebbero messo nel mirino il bianconero.

LEGGI ANCHE: Napoli-Juventus, Spalletti in ansia | Le ultime sull’infortunio

LEGGI ANCHE: Napoli-Juventus, sbloccata la vendita dei biglietti | C’è una novità

Calciomercato Juventus, le big spagnole su Dybala

Le big spagnole quindi guardano in Italia per rafforzare la propria squadra. Una situazione caldissima, perché ad oggi, nonostante le buone parole – e sicuramente i buoni propositi – l’annuncio ufficiale dell’accordo non è arrivato. E difficilmente arriverà nelle prossime settimane, visti gli impegni che ha la Juventus in un mese di settembre ricchissimo di partite.

E allora la situazione potrebbe diventare incandescente, visto che calda già lo è da diverso tempo. I tifosi quindi rimangono giustamente preoccupati da quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. E le sensazioni, visto quello che sta succedendo, sono tutt’altro che positive. La Juve, in questo momento, non sembra navigare in buonissime acque.