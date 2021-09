Calciomercato Juventus, il dubbio di Mazzocchi su Pjanic

By

Il calciomercato della Juventus ha visto sfumare in extremis uno dei colpi che sembrava essere in dirittura d’arrivo, quello di Miralem Pjanic.

Ai margini nel Barcellona, l’addio al blaugrana da parte del centrocampista bosniaco era di fatto cosa certa, annunciata anche dal tecnico Ronald Koeman. Ma l’accordo con la Juventus non è arrivato, i bianconeri non hanno voluto appensantire il monte ingaggi e così, una volta arrivato il mese di settembre, per Pjanic si sono aperte le porte di altri mercati. Con il Besiktas che è riuscito a portarlo a Istanbul, rendendolo una colonna della squadra (anch’essa) dai colori bianconeri.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri