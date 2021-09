Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Spunta la data

Calciomercato Juventus, stretta finale per Dybala: ecco la possibile data della fumata bianca decisiva. Cherubini al lavoro per il sì.

Dybala-Juventus, il rinnovo è ormai dietro l’angolo. Le parti sono vicinissime a trovare l’accordo, con il fantasista argentino che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe prolungare il contratto in scadenza nel 2022, e diventare a tutti gli effetti una bandiera bianconera. Gli incontri scorsi con Antun, agente del numero 10, sono stati esplorativi: ora è giunto il momento di passare al contrattacco, alla luce anche dell’addio di Ronaldo: Allegri ha intenzione di puntare sulla Joya, e la società intende soddisfare questa richiesta del mister.

Calciomercato Juventus, settimana prossima incontro per il rinnovo di Dybala

Secondo quanto riportato da Juventusnews24.com, da martedì in poi, le parti ricominceranno a trattare per trovare finalmente la quadra, e scrivere la parola fine ad una trattativa estenuante, durata mesi e mesi. Ragion per cui, ogni giorno della settimana prossima potrebbe essere quello decisivo per l’intesa definitiva; bisogna, però, limare ancora gli ultimi dettagli, con l’operazione che però dovrebbe concludersi sui 10 milioni di euro annui, bonus inclusi. Sono attese novità a stretto giro di posta.