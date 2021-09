Calciomercato Juventus, 40 milioni per Dybala | Fumata bianca a un passo

Calciomercato Juventus, svolta Dybala: intesa per 40 milioni di euro. La fumata bianca è dietro l’angolo: i dettagli dell’operazione.

Dybala e la Juventus, un sodalizio destinato a continuare. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la Joya è diventato inevitabilmente il faro di una squadra che non più prescindere dalle giocate di classe dell’attaccante argentino, costretto a non vivere più all’ombra opprimente di Cristiano Ronaldo. Il rinnovo dell’argentino è diventato a tutti gli effetti una priorità in casa bianconera, anche perché il mercato ha riservato un solo colpo in attacco, con il ritorno di Moise Kean: il prolungamento del fuoriclasse ex Palermo è un passaggio obbligato, non superato il quale si potrebbe originare un boomerang dagli effetti devastanti.

Calciomercato Juventus, la firma per il rinnovo di Dybala è vicinissima

Secondo quanto rivelato da Sportal.it, il prossimo incontro tra l’agente dell’attaccante, Jorge Antun, e i vertici dirigenziali bianconeri sarà quella decisivo per la tanto agognata intesa, sulla base di un quadriennale a circa 10 milioni di euro netti a stagioni, bonus compresi: il sì ci dovrebbe essere alle condizioni della Juventus, dunque, che aveva messo sul piatto già quest’offerta alcuni mesi fa, quando le pretese de “U Picciriddu” sfioravano i 15 milioni a stagione. Trapela comunque ottimismo, e la sensazione è che l’accordo possa essere trovato nel corso dei prossimi giorni.