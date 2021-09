Juventus, Napoli all’orizzonte: i punti interrogativi di Allegri

La Juventus a ranghi ridotti sta lavorando sul campo per iniziare a preparare il prossimo match contro il Napoli. Allegri deve rinunciare per ora a tanti nazionali.

Difficile preparare una partita così importante in pochi giorni, visto che la Juventus ha la gran parte del suo organico sparso per il mondo per la disputa delle partite di qualificazione ai mondiali del 2022. Soprattutto i sudamericani rientreranno in Italia soltanto poche ore prima il fischio d’inizio, fissato per sabato 11 settembre alle ore 18. Questo non renderà certo semplici le scelte del tecnico della Juventus, che a quanto pare potrebbe anche decidere di cambiare modulo passando al 3-5-2.

