Napoli-Juventus, Spalletti in ansia | Le ultime sull’infortunio

Napoli-Juventus, una grana per Spalletti: il calciatore alla ripresa del campionato potrebbe non esserci. Ecco le ultime

Sì, è vero, in questo momento ci sono le nazionali di mezzo e quindi pensare al campionato (per gli altri) è difficile. O forse no, siamo sinceri, perché, alla ripresa, ci sarà un Napoli-Juventus che già promette spettacolo. Intanto, ci sono delle grosse novità per quanto riguarda la vendita dei biglietti: praticamente, i tifosi bianconeri, non ci potranno essere. L’osservatorio ha infatti chiuso il settore ospiti: niente trasferta in uno dei campi più difficili della Serie A. Ma tant’è. Intanto, però, il giro delle nazionali potrebbe portare dei problemi a qualcuno. Anche a Spalletti, che è in ansia per Ospina, uscito ieri sera nel recupero, aiutato dallo staff sanitario della propria nazionale, dopo uno scontro di gioco con un avversario.

LEGGI ANCHE: Napoli-Juventus, sbloccata la vendita dei biglietti | C’è una novità

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | La frase di “commiato” è virale