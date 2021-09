Calciomercato Juventus, bomba Donnarumma | “Tra un anno in bianconero”

Calciomercato Juventus, tiene ancora banco la questione Donnarumma: ecco la bomba che potrebbe portarlo in bianconero

Nemmeno è finita che forse è già ripartita. La questione Donnarumma, in Italia, tiene ancora banco. Il portiere della Nazionale, ex Milan, che è andato a fare panchina (almeno per il momento al Psg) non vive sicuramente un momento tranquillo. E anche con la maglia azzurra lo ha fatto vedere, visto che nel gol beccato contro la Bulgaria avrebbe sicuramente potuto fare di meglio. Ma così non è stato, e allora si comincia, di nuovo, a pochi giorni dalla chiusura delle trattative, di riparlare del suo futuro. Quello che lo potrebbe portare, tra un anno, di nuovo in Italia. Magari alla Juventus, che è apparsa (o era) l’unica società realmente interessata al suo cartellino prima dell’accordo con i parigini. A spiegarlo è stato Vito Elia, che è intervenuto a ‘Top Calcio 24′.

