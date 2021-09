Calciomercato Juventus, incontro fissato: ma l’offerta è al ribasso

Calciomercato Juventus, l’incontro sarebbe già stato fissato dopo quello saltato alla fine di agosto. Ma l’offerta è al ribasso

Alla fine di agosto l’incontro è saltato: non si conosce davvero il motivo. Ma la questione verrà ripresa la prossima settimana, precisamente mercoledì, secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport. Il rinnovo di Paulo Dybala è ancora in standby. E dalla Spagna le voci continuano a essere importanti, visto che ieri si è parlato di un interessamento sia del Barcellona che del Real Madrid verso l’argentino. Che, ricordiamo, è in scadenza. E che da gennaio potrebbe iniziare a parlare con un nuovo club per quanto riguarda il suo futuro professionale.

La Juventus, ovviamente, non vuole arrivare a questa situazione. Anzi, secondo quanto scrive il quotidiano, vorrebbe chiudere la pratica già prima della gara contro il Napoli. Anche se, c’è da dirlo, le parti, almeno per quanto riguarda il lato economico, sotto tutt’altro che vicine.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, la verità di Pjanic | La stoccata a Koeman