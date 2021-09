Calciomercato Juventus, la verità di Pjanic | La stoccata a Koeman

Calciomercato Juventus, la verità di Pjanic sul mancato passaggio e in bianconero e la stoccata a Koeman, tecnico del Barcellona

Si è accasato al Besiktas Miralem Pjanic. E lo ha fatto dopo la chiusura delle trattative in Italia. Fino all’ultimo momento utile ha sperato, il centrocampista, di tornare alla Juventus. Non ce l’ha fatta: l’accordo con il Barcellona, la società bianconera, non l’ha trovato. E allora meglio comunque andare a giocare che rimanere per un anno intero a guardare i compagni dalla tribuna. Sì, perché in maglia blaugrana non avrebbe avuto nemmeno la possibilità di accomodarsi in panchina.

Adesso, in un’intervista rilasciata a Marca, Pjanic svela che la trattativa c’è stata, eccome. Sottolineando che la sua situazione non era certamente delle più semplici da gestire: “Molte squadre hanno avuto delle difficoltà. Ma molte hanno fatto un grande mercato. La mia situazione era stressante. Ma fino a quando non ho ricevuto la chiamata dal Besiktas, ero concentrato sull’allenamento e sulla mia preparazione. Ma è stato sicuramente difficile”.

