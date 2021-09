Cuadrado e Napoli-Juventus | Idea Agnelli per farlo rientrare in tempo

Cuadrado salterà la partita Napoli-Juventus a meno che non vada in porto un’idea partorità dai club di Serie A e sposata dal presidente Agnelli.

Juan Cuadrado potrebbe rientrare in Italia in tempo per giocare Napoli-Juvenus. La notizia elettrizza Max Allegri, che sta pensando con preoccupazione al match di campionato in programma sabato prossimo. Come riportato dal “Corriere del Mezzogiorno“, infatti, diversi club di Serie A che hanno giocatori sudamericani convocati in nazionale starebbero pensando alla possibilità di affittare un volo charter. Tutto questo per far rientrare in tempo i giocatori in Italia.

Non solo Cuadrado a bordo del charter

Oltre a Cuadrado, pertanto, potrebbero prendere lo stesso aereo anche il portiere colombiano del Napoli, Ospina, e i cileni Vidal, Medel e Pulgar, in forza, rispettivamente, ad Inter, Bologna e Fiorentina. Allegri ha chiesto ad Agnelli di cercare di fare il possibile, perché i bianconeri sarebbero ridotti ai minimi termini. Oltre al colombiano, mancherebbero anche Alex Sandro, Dybala, Danilo e Bentancur. Insomma non il modo migliore di approcciarsi ad una partita così dura dopo un punto in due gare. La sconfitta con l’Empoli potrebbe essere solo un pericolosissimo campanello d’allarme…