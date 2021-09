Calciomercato Juventus, bomba Cavani | L’agente svela tutto

Calciomercato Juventus, la rivelazione dell’agente sul possibile trasferimento di Edinson Cavani in bianconero.

Una volta ultimato il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United, l’ipotesi di un addio di Edinson Cavani ai Red Devils è divenuta un’ipotesi sempre più concreta. Idea avvalorata dai rumours che si sono susseguiti una volta chiusa la sessione estiva di calciomercato, che riferivano di un presunto flirt tra gli agenti dell’uruguayano e i vertici dirigenziali bianconeri per un ritorno in Serie A del loro assistito. Ipotesi che non è stata presa mai in considerazione dalla Juve, sia per l’età del calciatore, che a febbraio compirà 35 anni, sia per l’ingaggio dell’ex Napoli, che a Manchester percepisce circa 9 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Juventus, colpo Cavani: la rivelazione di D’Amico

A parlare del possibile approdo del Matador in bianconeri è stato l’agente Andrea D’Amico che, intervistato da Tuttosport, ha espresso il suo punto di vista in merito alle voci che si sono rincorse in questi giorni. Ecco le sue parole: “Nel momento in cui ho visto che Ronaldo si trasferiva allo United e non al Psg, ho creduto che potesse muoversi anche Cavani. a questo punto vediamo come vanno le cose a gennaio, o a giugno: l’acquisto di Cavani poteva essere sensato per la Juve.”