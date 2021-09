Calciomercato Juventus, addio gratis | Paratici esulta: offerta faraonica!

Calciomercato Juventus, Paratici fiuta il colpaccio a zero per beffare la concorrenza: l’offerta faraonica mette in fila tutti.

Terminata la sessione di calciomercato, i rumours e le indiscrezioni in questi giorni sono catalizzate soprattutto sul fronte dei possibili svincolati, con molti calciatori importanti in attesa di prolungare il loro contratto in scadenza tra un anno. Ne sa qualcosa la Juventus, alla prese con il delicato caso relativo al prolungamento di Paulo Dybala; questione che riguarda anche il Milan, dal momento che Franck Kessié non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, e potrebbe alla fine decidere di lasciare il “Diavolo”.

Sul “Presidente” c’è la fila: ieri è rimbalzata l’indiscrezione secondo cui il Psg avrebbe messo sul piatto un’offerta da 8 milioni di euro più due di bonus annui; anche la Juve monitora la situazione, pronta ad intervenire qualora Cherubini dovesse ravvisare gli spiragli giusti. Tuttavia, c’è un altro club fortemente interessato all’ex calciatore dell’Atalanta: il Tottenham, con Paratici che studia un’offerta faraonica per far saltare il banco.