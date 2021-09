Juventus, contro il Napoli possibili tante novità in formazione

La Juventus si gode un paio di giorni di riposo in attesa di tornare a respirare l’aria del campionato. Allegri riprenderà a lavorare con i suoi martedì.

Tanti giocatori della rosa bianconera sono in giro per il mondo per disputare le gare di qualificazione mondiale. Dunque in questi giorni la squadra ha lavorato sul campo a ranghi ridotti. Questo ovviamente non distoglie però l’attenzione del tecnico riguardo le prossime due gare da affrontare in serie A che saranno molto importanti per cercare di recuperare terreno dalle altre big. Si comincia con la trasferta di sabato prossimo sul campo del Napoli. Uno scontro diretto per la Juventus davvero molto complicato. Tanti dubbi riguardo l’undici che andrà in campo.

