Domenica di riposo per la Juventus di Allegri, che da martedì inizierà a lavorare sul campo per preparare la partita di sabato contro il Napoli.



Una sfida molto importante per la classifica dei bianconeri, chiamati a rimontare dopo aver conquistato solo un punto nelle prime due uscite di campionato. Allegri guarda all’infermeria e le assenze più pesanti anche per questa partita sono a centrocampo, dove ci sono delle indisponibilità. Facciamo il punto della situazione sull’infermeria bianconera.

Juventus, Ramsey e Kaio Jorge sulla via del recupero

Da verificare prima di tutto le condizioni di Bentancur, uscito acciaccato durante l’impegno con l’Uruguay. E’ in forte dubbio contro il Napoli. Per quanto riguarda invece Kaio Jorge e Ramsey, entrambi dovrebbero rientrare in campo nel mese di settembre. L’attaccante brasiliano probabilmente nella seconda metà, mentre il gallese è molto atteso: rimasto a Torino dovrà dimostrare ad Allegri di poter svolgere bene il ruolo di playmaker davanti alla difesa, compito che il tecnico intende affidargli. Non è da escludere che possa essere già a disposizione nel giro di qualche giorno. Non si rivedrà invece presto Arthur. Come riporta anche Goal.com il centrocampista brasiliano è sulla via del recupero ma per rivederlo all’opera probabilmente si dovrà attendere la fine del mese di ottobre.