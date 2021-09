Juventus, operazione rincorsa: gli appuntamenti di settembre

Per la Juventus il campionato di serie A non è iniziato come ci si augurava. I bianconeri si trovano costretti già a rincorrere.

Tutte le big che ambiscono allo scudetto nelle prime due giornate hanno fatto il pieno di punti. Missione che non è riuscita invece alla Juventus di Allegri. Che forse un po’ distratta dalle vicende di mercato è riuscita a conquistare un solo punto contro avversari sulla carta abbordabili come Udinese ed Empoli. Tifosi chiaramente preoccupati, anche se c’è ancora tutto il tempo per recuperare. Gli appuntamenti di settembre saranno le cartine al tornasole per capire le ambizioni di Dybala e compagni.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri