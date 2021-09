Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Allegri lo vuole a gennaio

Calciomercato Juventus, colpaccio dal Barcellona: la clamorosa indiscrezione trapela dalla Spagna. La volontà di Allegri è chiara.

Le note vicissitudini economiche del Barcellona hanno ridimensionato gli obiettivi dei catalani nella sessione di calciomercato appena conclusa. La vicenda legata a Miralem Pjanic spiega molto bene quali sono state le difficoltà di contrazione finanziaria dei blaugrana, che potrebbero perdere altri pezzi da ’90; tra questi, impossibile non menzionare Ousmane Dembelè, esterno offensivo francese classe ’97, il cui contratto con il Barça scade nel 2022. La Juventus segue con molta attenzione l’evolversi della situazione, dal momento che l’ex Dortmund ha fino ad ora rifiutato di imbastire ogni tipo di dialogo per il prolungamento.

Leggi anche –> Calciomercato, furia Juve: addio sempre più vicino

Calciomercato Juventus, colpo Dembelè: i bianconeri ci proveranno a gennaio

Ecco perché, secondo quanto riportato da Don Balon, la Juve potrebbe affondare il colpo per Dembelè già a gennaio, per stessa ammissione di Allegri, a cui un eventuale acquisto del transalpino non dispiacerebbe affatto. Si parla di una valutazione da almeno 55 milioni di euro: piuttosto difficile che Cherubini decida di sborsare questa cifra a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Più verosimile, invece, che si cercherà di portare avanti i contatti con l’entourage del calciatore, per “prenotare” un acquisto a parametro zero a giugno.